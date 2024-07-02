Акционеры "ГАЗа" утвердили невыплату финальных дивидендов за 2023 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ГАЗ" утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате финальных дивидендов за 2023 год, оставив годовую чистую прибыль в распоряжении компании, говорится в отчете об итогах голосования на годовом собрании акционеров группы.

Годовое собрание состоялось 28 июня в форме заочного голосования. По его итогам была утверждена рекомендация не выплачивать дивиденды ни на обыкновенные, ни на привилегированные акции.

До этого "ГАЗ" последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года: только на привилегированные акции, из расчета 4,27 руб. на бумагу (всего 6,2 млн руб.). Чистая прибыль по РСБУ в 2020 году составила 212,9 млн руб. Отчетность с финрезультатами за последующие годы в открытом доступе отсутствует.

ПАО "ГАЗ" является центром консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.