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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Денежные переводы граждан в Армению из России в I квартале снизились на 40%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистый приток денежных переводов физлиц в Армению из России в первом квартале 2024 года сократился на 40% по сравнению с первым кварталом 2023 года - до $656,6 млн, заявил начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян журналистам.

В январе-марте 2023 года этот показатель равнялся $1,1 млрд.

Председатель Центробанка Армении Мартин Галстян сказал журналистам, что "частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств".

По его словам, с учетом ситуации в экономике Армении и России, динамики валютного курса, многие предпочитают возвращаться в Армению и работать на родине, поскольку разница в зарплатах стала гораздо меньше, чем, к примеру, 10 лет назад.

Армения Мартин Галстян Айк Аветисян
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