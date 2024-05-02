Акции "Газпрома" подешевели на 3,5% после публикации годового отчета по МСФО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" дешевеют после выхода слабого отчета по МСФО за 2023 год, их котировки откатились к уровням месячной давности.

К 16:09 по Москве акции "Газпрома" на "Мосбирже" подешевели до 157,39 рубля (-3,5%), объем торгов превысил 6 млрд рублей.

Как сказано в отчете концерна, "Газпром" в 2023 году получил чистый убыток в размере 629 млрд рублей, тогда как консенсус-прогноз предполагал прибыль в размере 447 млрд рублей. EBITDA "Газпрома" за 2023 год составила 618,37 млрд рублей, при прогнозе на уровне 1,972 трлн рублей.