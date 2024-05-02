Выручка "Алкогольной группы "Кристалл" в 2023 г. составила около 1,4 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "АГ Кристалл" ("Алкогольная группа "Кристалл"), зарегистрированного 26 сентября 2023 года, по итогам года составила 1,387 млрд рублей. Об этом сообщается в консолидированной отчетности группы.

Валовая прибыль была на уровне 295,1 млн рублей, чистый убыток – 47,6 млн рублей.

Опубликованная отчетность включает также показатели дочернего ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл", которое на 99,9% принадлежит ПАО.

В феврале 2024 года ПАО "АГК" провело IPO, в ходе которого привлекло 1,15 млрд рублей. Компания разместила на Московской бирже 121 млн 052 тыс. 700 акций (13,14% от акционерного капитала) по верхней границе ценового диапазона - 9,5 рубля за акцию.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) – основная операционная компания АГК. В 2023 году предприятие реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.