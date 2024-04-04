Skydance вступила в эксклюзивные переговоры о покупке материнской компании Paramount

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона, вступила в эксклюзивные переговоры о покупке холдинга National Amusements (NAI) с его президентом Шэри Редстоун. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Период эксклюзивности продлится 30 дней.

NAI владеет 77% голосующих акций медиакомпании Paramount Global. Дэвид Эллисон и Редстоун уже не первый месяц пытаются согласовать сделку, которая позволила бы объединить Paramount и Skydance. Решение о начале эксклюзивных переговоров говорит о желании обеих сторон завершить диалог, отмечает газета.

Ранее Paramount отклонила предложение о своей покупке за $26 млрд со стороны инвесткомпании Apollo, пишет FT.

The New York Times со ссылкой на источники во вторник писала, что Дэвид Эллисон в конце марта обсуждал сделку по приобретению Paramount с ее советом директоров, и указывала на сохранение интереса к ней со стороны других покупателей, включая Apollo и медиамагната Байрона Аллена.