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Virgin Galactic планирует последний коммерческий полет космолета Unity с 8 июня

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Окно" для полета в космос в рамках организуемой американской Virgin Galactic миссии Galactic 07 откроется 8 июня, говорится в пресс-релизе компании.

По словам главы компании Майкла Колгейзера, это будет последний коммерческий рейс космолета Unity.

Таким образом, Virgin Galactic проведет второй полет в космос в этом году и 12-й в общей сложности. На борту космолета будут находиться трое частных астронавтов и исследователь, который будет проводить научные эксперименты.

Коммерческая эксплуатация новых космолетов Delta должна начаться в 2026 году.

Virgin Galactic Unity
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