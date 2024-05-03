SEC закрыла аудитора Trump Media за "масштабные махинации"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США закрыла аудиторскую компанию BF Borgers, обвинив ее в масштабных махинациях.

По словам регулятора, BF Borgers и ее основатель Бен Боргерс подделывали документы и вводили клиентов в заблуждение, уверяя, что компания соблюдает американские стандарты.

Комиссия выявила нарушения не менее чем в 75% аудитов, проведенных Borgers, говорится в сообщении SEC.

"Поскольку при принятии инвестиционных решений инвесторы полагаются на аудированную финансовую отчетность публичных компаний, бухгалтеры и бухгалтерские фирмы, которые проводят их аудит, играют критически важную роль на наших финансовых рынках, - заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал. - Боргерс и его фирма полностью отступили от этой роли, но благодаря стараниям персонала SEC Боргерс и его мошеннический аудиторский конвейер навсегда прекратили работу".

Borgers, не признав и не опровергнув выводы SEC, согласилась выплатить штраф в размере $12 млн. Еще $2 млн выплатит Боргерс. По данным Ideagen Audit Analytics, в прошлом году он собственноручно подписал более 140 аудиторских заключений и с большим отрывом занял первое место в США по этому показателю.

Его компания оказывала аудиторские услуги сотням компаний малой и микрокапитализации, включая Trump Media & Technology Group, материнскую компанию соцсети Дональда Трампа Truth Social.

За 15 лет Borgers вышла на восьмое место среди аудиторских компаний США по размеру клиентской базы, при этом ее офис располагался в одноэтажном здании в пригороде Денвера. По последним данным, ее штат насчитывал 50 человек, включая 10 сертифицированных бухгалтеров.