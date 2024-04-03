Индекс PMI сферы услуг РФ в марте подрос до 51,4 пункта с 51,1 пункта в феврале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в марте 2024 года составил 51,4 пункта, поднявшись с февральских 51,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на сдержанный подъем активности в секторе по итогам прошлого месяца.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 52,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в феврале.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Рост новых заказов в марте оказался быстрее февраля. Компании отмечали, что спрос усилился на фоне внедрения новых линеек обслуживания и привлечения клиентов. При этом новые экспортные заказы сократились впервые за 11 месяцев по итогам первого квартала. Темпы их падения оказались самыми крутыми с февраля 2023 года.

Издержки в марте продолжили расти: сказывалось повышение стоимости транспортировки, топлива и увеличение расходов на заработную плату. Однако темпы инфляции издержек оказались самыми медленными с июля 2020 года.

В то же самое время усилия компаний оставаться конкурентоспособными привели к замедлению темпов роста отпускных цен. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми медленными за год.

Несмотря на то, что рост активности в отрасли был слабым, он все же стимулировал фирмы нанимать сотрудников. Темпы создания рабочих мест были скромными, при этом рост занятости отмечен восьмой месяц подряд.

Хотя рост численности персонала и увеличился, объемы незавершенных работ продолжали расти, пусть темпы их роста и ослабли с февраля.

Компании сохранили оптимизм в отношении перспектив деятельности сектора на ближайшие 12 месяцев. Степень деловой уверенности упала до трехмесячного минимума, но в целом она была достаточно сильной. Позитивные ожидания фирм подкреплялись надеждами на дальнейший рост клиентского спроса и инвестиций в рекламные кампании.