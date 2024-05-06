Казахстан запретит экспорт сахара до конца лета

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года в третьи страны, в том числе в государства-партнеры по Евразийскому экономическому союзу, для обеспечения внутреннего спроса, сообщила пресс-служба правительства республики.

Запрет не коснется международного транзита

В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тысяч тонн, сообщили в правительстве.

В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн, что составляет половину годовой потребности страны (500-550 тысяч тонн), отметили чиновники.

"Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тысяч тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тысяч тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тысяч тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года", - заявил замминистра сельского хозяйства Ербол Тасжуреков на заседании межведомственной комиссии.

В среднем в месяц объем потребления сахара в Казахстане составляет 46 тысяч тонн, летом в период заготовок спрос доходит до 60 тысяч тонн. "Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая", - заверил представитель Минсельхоза.

В 2024 году Казахстан намерен удвоить площади посевов сахарной свеклы, увеличив их на 13,3 тысячи га - до 26,3 тысячи га.

Весной и летом 2022 года в Казахстане возник сахарный ажиотаж из-за дефицита этого продукта. Одной из причин стало введение Россией запрета на экспорт сахара, от импорта которого зависит казахстанский рынок. Другая причина - слаборазвитое собственное производство.

6 мая запрет на экспорт сахара из России вступил в силу и будет действовать до 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка. Соответствующее постановление правительства предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию - 5 тысяч тонн, в Казахстан - 120 тысяч тонн, в Киргизию - 28,5 тысячи тонн.