Инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая в годовом выражении ушла ниже 7,7%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней) составила 0,06% после 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля, 0,16% со 2 по 8 апреля и 0,10% с 26 марта по 1 апреля, сообщил в понедельник Росстат.

Замедление "недельной" инфляции произошло, несмотря на три "лишних" праздничных дня - в расчет попал период в 10 дней вместо традиционных 7 дней. Основной причиной замедления инфляции стало существенное снижение цен на авиабилеты (которые дорожают к концу апреля перед праздниками и снижаются в цене по мере праздников).

С начала месяца рост цен в РФ ко 2 мая составил 0,01%, с начала года - 2,39%.

Из данных конца апреля - начала мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 мая замедлилась до 7,64% с 7,82% 22 апреля (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 17 мая в отчете о месячной инфляции за апрель.

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 мая на уровне 7,75%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Министерство высчитывает годовую инфляцию по другой методологии, чем ЦБ - исходя из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года.

"За период с 23 апреля по 2 мая 2024 года (10 дней) на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,06%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,12%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 0,72%), на остальные продукты питания цены выросли на 0,19%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,10%. В секторе услуг цены снизились (на 0,30%) на фоне значительного удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал.

"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров 26 апреля.

ЦБ при этом 26 апреля повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%, а прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году вырос до 15,0-16,0% с 13,5-15,5%.

Большинство членов совета директоров 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Подавляющее большинство участников были за сохранение ставки. При этом все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось. Но были и отдельные мнения по повышению ключевой ставки", - сказала она.

Набиуллина 26 апреля также заявила, что в базовом сценарии ЦБ может начать снижать ставку во II полугодии. При этом она не исключила и возможность альтернативного сценария, когда процесс дезинфляции остановится или будет слишком медленным, тогда возможно и сохранение ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.