Материнская компания "ЭкоНивы" назначила повторные собрания владельцев облигаций

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Компания Ekosem-Agrar AG (германская холдинговая компания российского производителя молока ГК "ЭкоНива") назначила на 3-4 июня повторные собрания владельцев облигаций для решения вопроса о реструктуризации облигационных займов, сообщает Ekosem-Agrar AG.

Собрания, назначенные на 2 мая, не состоялись из-за отсутствия кворума.

"ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в России, начала консолидацию бизнеса в российской юрисдикции. Ekosem-Agrar AG решила провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций. Это, в свою очередь, позволит действующим акционерам группы перевести ее активы под контроль новой компании, находящейся в российской юрисдикции.

Предложение адресовано держателям корпоративных облигаций Ekosem-Agrar AG 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5/WKN: A1R0RZ) и 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08/WKN: A2YNR0). Оно предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1000 евро.

Оба выпуска облигаций (2012/2027 и 2019/2029) компании Ekosem-Agrar AG обращаются на Штутгартской и Франкфуртской фондовых биржах. Всего у Ekosem-Agrar AG было два выпуска облигаций: 2012/2027 на сумму 78 млн евро и 2019/2029 на сумму 100 млн евро. Как показывают расчеты, согласно предложению, направленному держателям облигаций (т.е. 30% от номинала), для погашения группе понадобится порядка 53 млн евро.

Как сообщает Ekosem-Agrar AG, реструктуризация необходима в связи со значительным изменением налогового законодательства Германии, неопределенностью перспектив и риском прекращения участия в операционном бизнесе в России. По мнению компании, риски полной потери инвестиций держателями облигаций существенно возросли. Концепция реструктуризации дает им возможность вернуть хотя бы часть своих вложений.

"Руководство планирует объединить германскую холдинговую компанию с операционным бизнесом, который базируется исключительно в России. Для этого доли в российских промежуточных холдинговых компаниях будут проданы российской компании-покупателю. Продолжаются также переговоры с потенциальными российскими инвесторами, которые намерены вложить в компанию-покупателя до 100 млн евро. Обязательным условием для осуществления таких инвестиций является реструктуризация облигационных займов и продажа промежуточных холдинговых подразделений компании, находящейся в российской юрисдикции", - говорится в сообщении.

Ассоциация защиты прав инвесторов и совместный представитель держателей облигаций приветствуют предложение о реструктуризации, но отмечают, что каждый держатель ценных бумаг должен принять окончательное решение самостоятельно, отмечает компания.

ГК "ЭкоНива" была основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тысяч га.

По предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году составила около 70 млрд рублей, как и годом ранее.