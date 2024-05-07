В 2023 году полисы ОСАГО оформлял каждый шестой мотоциклист

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России в 2023 году было оформлено полисов ОСАГО для мотоциклов в 6,4 раза меньше количества официально зарегистрированных ГИБДД мотоциклов, говорится в "Обзоре показателей страхования ОСАГО мототранспорта", подготовленном Банком России.

Так, в 2023 году было оформлено 357 тысяч полисов ОСАГО для мотоциклов, из которых 351 тысяча - с физическими лицами и 6 тысяч - с юридическими. По данным ГИБДД, в прошлом году в стране было зарегистрировано официально 2,3 млн мотоциклов.

Количество полисов ОСАГО для мотоциклов составляет порядка 1% от общего количества полисов ОСАГО, отмечается в обзоре.

Наибольшее количество договоров ОСАГО для мотоциклов заключается в Москве (17,2%) и Московской области (11,0%), далее идет Петербург (5,6%). Доля каждого из остальных регионов не превышает 5%.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для категории мотоциклы составила 2210 рублей (+568 рублей к уровню 2022 года), что в 3,3 раза ниже средней цены полиса ОСАГО легковых транспортных средств физических лиц (не такси), то есть для обычных автовладельцев.

По данным об урегулированных в 2023 году убытках, размер средней выплаты по страховому случаю по полисам ОСАГО для мотоциклов выше на 6%, чем по договорам ОСАГО для легковых транспортных средств физических лиц (не такси).

Размер средней выплаты по страховому случаю с участием мотоцикла, произведенной в 2023 году, составил 93 574 рубля (+12,5% к уровню 2022 года), при этом средняя выплата за вред, причиненный имуществу, была равна 86 350 рублей; а выплата за вред, причиненный жизни и здоровью, - 258 834 рубля.

"Возмещения по страховым случаям с причинением вреда жизни и здоровью в мототранспорте встречались в 2,4 раза чаще в сравнении с полисами ОСАГО обычных автовладельцев, - констатирует ЦБ. - Более того, страховое возмещение по таким страховым событиям в среднем оказывалось выше на 29% (прежде всего из-за более серьезных последствий для жизни и здоровья пострадавших пассажиров мотоциклов и пешеходов). В то же время средняя выплата за вред, причиненный имуществу, по полисам ОСАГО для мотоциклов была только на 1% выше, чем по полисам ОСАГО обычных автовладельцев".

Договоры ОСАГО, заключенные в 2022 году, закончили свое действие, значительная часть убытков по ним уже урегулирована. По таким полисам возможно рассмотреть статистику страховых случаев: частота страховых случаев по договорам ОСАГО для мотоциклов в 3,7 раза ниже (с учетом сезонности использования мотоциклов), чем по полисам ОСАГО обычных автовладельцев.

Хотя мототранспорт зачастую используется сезонно, больше летом, тем не менее более трех четвертей мотоциклистов (78,6%) в 2023 году оформили страховой полис "ОСАГО Мотоциклы" на весь год, следует из обзора.

С 2022 года действует перестраховочный пул, в котором каждый страховщик ОСАГО может перестраховать свои риски по потенциально убыточным договорам (заключены с применением максимально возможной базовой ставки как показателя уровня риска). "Возникающие по переданным в пул договорам убытки покрываются за счет всех компаний, работающих в сегменте ОСАГО. В перестраховочный пул передается 25,6% договоров ОСАГО для мотоциклов, показатель в 3,1 раза больше, чем для договоров ОСАГО легковых транспортных средств физических лиц (не такси)", - говорится в обзоре.

Большинство договоров ОСАГО для мотоциклов физических лиц (65,6% полисов, оформленных в 2022 году) заключается с опытными (стаж от 10 лет) водителями в возрасте от 30 лет и старше. Подобные договоры характеризуются наименьшей частотой страховых случаев среди полисов ОСАГО в этой группе (в 3 раза меньше страховых случаев в 2022 году, чем у молодых и неопытных водителей).

Отношение выплат к премиям по группе ОСАГО для мотоциклов значительно варьируется по федеральным округам, обращает внимание регулятор. Наибольшее значение отношения выплат к премиям наблюдается в Дальневосточном федеральном округе (156%).

"Это в значительной мере связано с повышенным уровнем риска недобросовестных действий в этом субъекте РФ и низкими значениями регионального коэффициента, учитываемого при расчете стоимости полиса, из-за чего собираемых премий недостаточно для покрытия выплачиваемых убытков", - отмечается в обзоре ЦБ.