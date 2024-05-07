Новак заявил, что увеличение добычи в рамках ОПЕК+ не обсуждают

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Обсуждение увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется, приводит пресс-служба правительства РФ слова и.о. вице-премьера Александра Новака.

Ранее во вторник Новак, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для увеличения добычи нефти, заявил "Интерфаксу", что пока возможность анализируется.

"Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

Пресс-служба правительства дополнительно приводит уточняющее заявление и.о. вице-премьера: "Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведётся".

"Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния", - приводит слова Новака пресс-служба.

Ранее он сообщил, что Россия во втором квартале 2024 года вместо уменьшения экспорта нефти и нефтепродуктов добровольно с рядом стран ОПЕК+ снижает производство нефти из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращение добычи других стран.

Так, к июлю РФ должна сократить добычу до 9 млн баррелей в сутки, что будет соответствовать уже удерживаемому уровню Саудовской Аравии.

"Но я хочу сказать, что мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, и это наш план на второй квартал, мы договаривались с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут корректироваться в случае необходимости (...) в сторону увеличения предложения. Это постоянный процесс", - подчеркивал Новак.

Между тем большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ждет, что ряд стран ОПЕК+ продлит свои сокращения в 2 млн б/с, возможно сразу на второе полугодие. Небольшая часть прогнозирует увеличение добычи на 1,1 млн б/с.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ и полноформатная министерская встреча пройдут 1 июня. Однако "добровольцы" ОПЕК+ собираются и принимают решения без привязки к датам полноформатных встреч.