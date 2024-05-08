Главы стран ЕАЭС одобрили начало переговоров о зоне свободной торговли с Монголией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главы стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили начало переговоров по заключению временного соглашения о свободной торговле с Монголией.

Решение было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в среду в рамках юбилейного саммита ЕАЭС в Москве.

"Монголия является не просто соседом, но и важным партнером для наших стран. Совместно с коллегами из Улан-Батора мы всесторонне изучили тот инструментарий торговой политики, который может быть задействован, чтобы углубить взаимовыгодное сотрудничество, а также последствия формирования режима свободной торговли", - прокомментировал принятое решение министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении ЕЭК.

В апреле совет ЕЭК утвердил итоги работы совместной исследовательской группы по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, подтвердив целесообразность заключения документа. Тогда же советом был одобрен проект решения ВЕЭС о начале переговоров.

Ранее ЕЭК сообщала, что страны ЕАЭС и Монголия намерены завершить подготовку временного соглашения о создании зоны свободной торговли с ограниченным товарным охватом до конца 2024 года.

В настоящее время Монголия входит в число стран-наблюдателей при ЕАЭС (членами союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). В июне 2015 года ЕЭК и правительство Монголии заключили соглашение о сотрудничестве, в 2020 году стороны сформировали совместную исследовательскую группу по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле.