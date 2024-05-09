Китай в апреле снизил импорт нефти на 6% к марту

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в апреле снизился к марту на 6,2% - с 11,551 млн б/с до 10,882 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил 44,72 млн тонн нефти, что на 8,8% меньше, чем в марте - 49,95 млн тонн, но на 5,5% больше показателя за аналогичный месяц предыдущего года - 42,41 млн тонн. Стоимость приобретенного сырья в апреле 2024-го составила $27,92 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,49 млн тонн в сутки против 1,58 млн тонн в марте, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 10,882 млн б/с против 11,551 млн б/с месяцем ранее.

При этом поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце выросли почти на четверть: на 23,3% - с 4,6 млн тонн в марте до 5,67 млн тонн в апреле. Это также на 29,5% больше, чем в апреле 2023-го. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $3,43 млрд.

Основными поставщиками нефти в КНР являются Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия и ОАЭ. Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует в последующие недели.