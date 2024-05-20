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Китай в апреле сократил импорт российской нефти на 11,5% к марту

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,25 млн б/с, что на 11,5% меньше, чем в марте, когда поставки были на близких к рекордным уровням, согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за апрель Россия поставила в Китай 9,26 млн тонн нефти против 10,81 млн тонн в марте. Затраты Пекина на российскую нефть составили почти $5,7 млрд против $6,35 млрд в марте.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в апреле составил 309 тысяч тонн против 349 тысяч тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 2,25 млн б/с по сравнению с 2,55 млн б/с в марте.

Таким образом, среднесуточный объем поставок из России в КНР в марте снизился на 11,5% к предыдущему месяцу, когда поставки находились на близких к рекордным значениям.

Второй крупнейший экспортер нефти в Китай - Саудовская Аравия - в прошлом месяце, напротив, слегка увеличил поставки: с 1,48 млн б/с в марте до 1,54 млн б/с в апреле. Общий объем нефти, поступивший из королевства в Поднебесную, составил 6,34 млн тонн, а затраты Китая на нее оцениваются в чуть более $4 млрд.

Всего Китай импортировал в апреле 42,41 млн тонн, или 10,88 млн б/с против 49,95 млн тонн, или 11,55 млн б/с в марте.

Китай Саудовская Аравия ГТУ КНР
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