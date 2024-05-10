Азиатские фондовые индексы растут

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу.

Поддержку фондовым рынкам оказали обнародованные накануне статданные о росте числа заявок на пособие по безработице в США, которые были восприняты трейдерами как сигнал в пользу смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., что является максимумом с августа 2023 года, сообщило Минтруда.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3% в ходе торгов. Уверенный рост демонстрируют акции производителя кондиционеров Daikin Industries (+7,2%), транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+5,9%), Nintendo (+3,2%), SoftBank Group (+1,6%), Fast Retailing (+0,3%).

Потребительские расходы в Японии в марте выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 1,2% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение показателей на 0,3% и 2,4% соответственно.

Статданные из Китая, обнародованные накануне, показали увеличение объемов экспорта и импорта в апреле после мартовского снижения.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце вырос на 1,5% в годовом выражении - до $292,45 млрд, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. Импорт повысился на 8,4%, до $220,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 1%, импорта - на 5,4%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в апреле составило $72,35 млрд по сравнению с $86,46 млрд годом ранее и $58,55 млрд в марте.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 2,3%.

В числе лидеров роста в материковом Китае в пятницу - акции China Merchants Bank (+2,5%), Ping An Insurance (+1,8%), Shanghai Pudong Development Bank (+1,7%).

В то же время дешевеют акции Dawning Information (-4,1%), Zhongji Innolight (-1,2%), Kweichow Moutai (-0,7%).

В Гонконге дорожают бумаги Alibaba Group Holding (+2,4%), Tencent Holdings (+0,5%), Xiaomi Corp. (+1,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI вырос в ходе торгов на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.