Индексы США растут на корпоративных новостях

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу.

В 17:00 по Москве рынок ждет предварительных данных о майском значении индекса доверия потребителей от Мичиганского университета. Немногим позднее министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в апреле.

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на выступления ряда представителей Федеральной резервной системы, в том числе члена совета управляющих Мишель Боуман, а также глав Федеральных резервных банков Чикаго, Миннеаполиса и Далласа.

Акции Tesla снижаются в цене на 0,2% в начале торгов после новостей о ее планах инвестировать более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году. Компания установит "тысячи новых зарядных станций ", написал ее глава Илон Маск в соцсети X. Также стало известно, что в покупке станций Tesla в США заинтересована британская нефтегазовая компания BP.

Кроме того, Tesla в апреле снизила продажи в Китае на 21% год к году, до 31,421 тыс. электромобилей. Доля компании на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного пункта и составила 4%.

ADR ее китайских конкурентов дешевеют на сообщении Bloomberg со ссылкой на источники о том, что во вторник администрация американского президента Джо Байдена объявит о введении новых, повышенных пошлин на импорт продукции ключевых стратегических отраслей китайской экономики, включая электромобили, аккумуляторы и солнечные панели.

Бумаги NIO дешевеют на 0,8%, Li Auto - на 0,3%. Вместе с тем капитализация XPeng растет на 0,1%.

Рыночная стоимость фармацевтической Novavax подскочила в 2,4 раза. Компания заключила с французской Sanofi соглашение о коммерциализации ее существующего препарата и разработке нового на $1,4 млрд, включая $700 млн при достижении определенных целей. В частности, партнеры будут разрабатывать препарат, в котором будут сочетаться вакцины от COVID-19 и гриппа. Кроме того, Sanofi в рамках сделки получит 5% в Novavax, которая в прошлом году допускала возможность прекращения деятельности из-за падения спроса на вакцину от коронавируса.

Цена ADR Sanofi увеличивается на 0,2%.

Расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) дорожают на 3,8%. Поставщик Apple и Nvidia в апреле нарастил выручку на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 60% в годовом выражении, до 236,02 млрд новых тайваньских долларов ($7,3 млрд).

Капитализация SoundHound взлетела на 20%. Разработчик технологий для диалогового искусственного интеллекта в первом квартале увеличил выручку на 73%, показатель превзошел ожидания аналитиков.

Также на сильной отчетности дорожают акции облачного сервиса для хранения данных Dropbox Inc. (+2,8%).

Unity Software, поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, в январе-марте снизил выручку на 8%, но она превысила прогнозы рынка. Его капитализация повышается на 0,2%.

Другая технологическая компания, Akamai Technologies, дала слабый прогноз на второй квартал. Ее бумаги дешевеют на 9,8%. По той же причине 1,8% рыночной стоимости теряет онлайн-сервис отзывов Yelp Inc..

Dow Jones Industrial Average к 16:46 по Москве повысился на 0,41% и составил 39547,47 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,42% - до 5236,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,47% и составил 16422,78 пункта.