Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

Профицит американского госбюджета в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны. Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев.

Доходы бюджета США увеличились на 22% - до $776 млрд, расходы - на 23%, до $567 млрд.

За семь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $855 млрд, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за семь месяцев составили $624 млрд, что на 36% больше показателя годичной давности.

Акции Tesla снизились в цене на 2% по итогам торгов в пятницу после новостей о ее планах инвестировать более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году. Компания установит "тысячи новых зарядных станций ", написал ее глава Илон Маск в соцсети X. Также стало известно, что в покупке станций Tesla в США заинтересована британская нефтегазовая компания BP.

Кроме того, Tesla в апреле снизила продажи в Китае на 21% год к году, до 31,421 тыс. электромобилей. Доля компании на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного пункта и составила 4%.

ADR ее китайских конкурентов подешевели на сообщении Bloomberg со ссылкой на источники о том, что во вторник администрация американского президента Джо Байдена объявит о введении новых, повышенных пошлин на импорт продукции ключевых стратегических отраслей китайской экономики, включая электромобили, аккумуляторы и солнечные панели.

Бумаги NIO стали дешевле на 4,9%, Li Auto - на 2,2%, XPeng - на 5,4%.

При этом бумаги другого китайского производителя электромобилей - Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. - подорожали на 34,6% в первый день торгов в Нью-Йорке. Компания привлекла $441 млн в ходе IPO, на фоне высокого спроса увеличив его размер до 21 млн ADS c заявленных прежде 17,5 млн ADS и продав их по верхней границе заявленного ценового диапазона в $18-21 за штуку. Капитализация эмитента составляет $6,9 млрд.

Рыночная стоимость фармацевтической Novavax взлетела почти вдвое. Компания заключила с французской Sanofi соглашение о коммерциализации ее существующего препарата и разработке нового на $1,4 млрд, включая $700 млн при достижении определенных целей. В частности, партнеры будут разрабатывать препарат, в котором будут сочетаться вакцины от COVID-19 и гриппа. Кроме того, Sanofi в рамках сделки получит 5% в Novavax, которая в прошлом году допускала возможность прекращения деятельности из-за падения спроса на вакцину от коронавируса.

Цена ADR Sanofi увеличилась на 1,2%.

Расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing ( TSMC ) подорожали на 4,5%. Поставщик Apple и Nvidia в апреле нарастил выручку на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 60% в годовом выражении, до 236,02 млрд новых тайваньских долларов ($7,3 млрд).

Капитализация SoundHound подскочила на 7,2%. Разработчик технологий для диалогового искусственного интеллекта в первом квартале увеличил выручку на 73%, показатель превзошел ожидания аналитиков.

Unity Software , поставщик решений для разработки видеоигр и других приложений, в январе-марте снизил выручку на 8%. Его капитализация уменьшилась на 10,2%.

Другая технологическая компания, Akamai Technologies , дала слабый прогноз на второй квартал. Ее бумаги подешевели на 1%. По той же причине 7,1% рыночной стоимости потерял онлайн-сервис отзывов Yelp Inc. .

Котировки акций AMC Networks снизились на 7,1%. Медиакомпания в первом квартале получила выручку и скорректированную прибыль хуже ожиданий.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,32% и составил 39512,84 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,16% - до 5222,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 16340,87 пункта.

По итогам недели Dow набрал 2,2% (максимум с середины декабря и рост четвертую неделю подряд), S&P 500 - 1,9%, Nasdaq - 1,1%.