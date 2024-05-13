Старший вице-президент "Ростелекома" Меньшов перейдет в Сбербанк

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Куратор IT-кластера ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов переходит на работу в Сбербанк.

Как говорится в пресс-релизе "Ростелекома", 14 мая Меньшов по собственному желанию покинет компанию, где с 2017 года занимал пост старшего вице-президента по информационным технологиям (также входил в состав правления компании).

В Сбербанк Меньшов переходит на позицию старшего вице-президента и руководителя блока "Технологии".

Сбербанк в понедельник объявил о структурной трансформации технологического направления: для решения задач новой стратегии выделил два технологических блока.

Блок "Технологии" Сбербанка будет заниматься развитием и обеспечением бизнеса и платформы (Platform V). Блок "Технологическое развитие", который возглавит старший вице-президент Андрей Белевцев, будет работать над созданием новой платформы, основанной на искусственном интеллекте.

Команды технологических блоков будут работать в тесной синергии, отмечает Сбербанк.

"Нашим фокусом становится AI, и наша технологическая база должна быть самой быстрой, самой гибкой, самой надежной", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В период работы Меньшова в "Ростелекоме" компания запустила 60 центров компетенций по развитию и эксплуатации IT-систем и платформ; к ее IT-кластеру присоединились более 10 компаний (включая НПО "Беркут, "Старт2Ком", "ДартИТ", "ОСГрупп" и др.). Доля IT-составляющей в общей выручке "Ростелекома" достигла к настоящему времени 22%, при этом необходимо учитывать, что компания, по решению правительства, является едпоставщиком по созданию, развитию и эксплуатации различных государственных информсистем.

До "Ростелекома" Меньшов работал в ФК "Открытие", Yota, CBOSS.

Новым старшим вице-президентом "Ростелекома" по IT назначен Дарий Халитов. До этого он был вице-президентом компании по развитию информационных систем.

Халитов будет руководить блоком информационных технологий и IT-кластером группы "Ростелеком" - в частности, будет отвечать за создание новой стратегии IT-кластера до 2030 года и реализацию новой фазы IT-стратегии компании в период 2024-2030 годов.