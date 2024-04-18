Собянин и Греф договорились о сотрудничестве в области ИИ в интересах москвичей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Сбером в области искусственного интеллекта, а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера "Школа 21".

"Москва является лидером по целому ряду направлений - применение искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Москва является мировым лидером, поэтому нам вместе очень комфортно, интересно, и большое количество проектов, которые мы продвигаем вместе, они действительно получаются высокого мирового уровня. И сегодняшнее соглашение, которое мы подписываем, я думаю, даст ещё больший толчок нашей дружбе, нашему сотрудничеству", - сказал Собянин.

Проект "Школа 21" он назвал замечательным и духоподъемным.

"Сбербанк - крупнейший банк нашей страны под руководством Германа Оскаровича стал Сбером, не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение, с учётом того, что такие технологии применяются во всех сферах, начиная от военных и заканчивая коммунальными, это, конечно, значит очень многое для развития как корпорации, для города и для конкурентности всей нашей страны", - добавил мэр.

Греф напомнил, что у Сбера и мэрии Москвы большая история сотрудничества, и много потрясающих результатов.

"Шесть лет назад открывали эту школу. Тогда был эксперимент, и мы получили полную поддержку от мэра с самого начала, потому что мы ещё не понимали, как проект будет работать, но было очевидно, что очень интересная сама система обучения. За эти годы мы построили принципиально новую платформу, она полностью локализована на наших технологиях, мы ни от кого не зависим, и сейчас это позволяет нам развиваться", - сказал Греф.

По его словам, проект уже идет по территории России, а также и в других странах - в одной проект уже открыли, в двух проект находится на стадии открытия. Также в этом году открыто уже 10 школ в 10 субъектах, 31 субъект - в перспективе.

Как сообщается в материалах мэрии, соглашение о сотрудничестве предусматривает объединение усилий для разработки и внедрения технологий ИИ в области здравоохранения, образования и социального развития - с целью повышения качества жизни москвичей.

В ближайшие месяцы правительство Москвы планирует заключить соглашения о сотрудничестве с другими ведущими российскими компаниями в сфере развития искусственного интеллекта, среди которых "Росатом", "Яндекс", "МТС AI", "Тинькофф".

"Школа 21" - школа цифровых технологий Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может получить востребованное образование в IT-сфере. Сейчас кампусы "Школы 21" открыты в Москве и еще в восьми городах России.

Курсы повышения квалификации для преподавателей IT-специальностей колледжей, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в 2024 году охватит 200 преподавателей, которые будут проходить обучение в два этапа.

В колледжах, подведомственных правительству Москвы, по IT-специальностям обучается 18,5 тысячи студентов, что составляет порядка 16% учащихся городской системы среднего профессионального образования. К 2027 году - с учетом роста спроса на "айтишников" - в колледжах Москвы планируется увеличить число учащихся по IT-специальностям на 28% - до 23 тысяч человек.