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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Минфин с 15 мая будет предлагать на аукционах новые ОФЗ-ПД объемом до 2,75 трлн руб.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ утвердил эмиссию четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) общим объемом 2,750 трлн рублей. Соответствующие приказы опубликованы на сайте министерства.

Так, утверждены выпуски ОФЗ-ПД 26245 объемом 500 млрд рублей с погашением в сентябре 2035 года, ОФЗ-ПД 26246, 26247 и 26248 объемом по 750 млрд рублей каждый с погашением в марте 2036 года, в мае 2039 года и в мае 2040 года, соответственно.

Облигации этих выпусков будут доступны на аукционах с 15 мая.

По облигациям выпуска 26245 предусмотрено 23 полугодовых купона, ставка купонного дохода 12% годовых; по облигациям выпуска 26246 - 24 полугодовых купона (ставка 12% годовых); по облигациям выпуска 26247 - 30 полугодовых купона (ставка 12,25% годовых); по облигациям выпуска 26248 - 32 полугодовых купона (ставка 12,25% годовых).

Минфин ОФЗ
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