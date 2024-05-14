Минфин 15 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26226

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов 15 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске, а также ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 30 полугодовых купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию, 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию). Данный выпуск впервые предлагается Минфинам на аукционы, его неразмещенный объем составляет 750 млрд рублей.

Облигации серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 119 дней, дата выплаты 12-го купонного дохода - 9 октября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,95% годовых (1-й купон - 25,92 рубля на облигацию, 2-16-й купоны - 39,64 рубля на облигацию).