ЦБ в базовом прогнозе учитывает покрытие расходов на послание президента ненефтегазовыми допдоходами

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Банк России в своем базовом прогнозе исходит из полного покрытия дополнительных расходов, связанных с реализацией послания президента РФ Федеральному собранию, за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ.

Так, регулятор ожидает в 2024-2026 годах постепенную нормализацию бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила с 2025 года.

Также в резюме обсуждения ключевой ставки 26 апреля ЦБ отмечает, что при обсуждении предпосылок базового прогноза участники, как и ранее, исходили из неизменной траектории нормализации бюджетной политики, полного финансирования дополнительных расходов за счет увеличения налоговых поступлений. Оценка вклада бюджетной политики в динамику совокупного спроса может быть уточнена после публикации параметров ожидаемых налоговых изменений, говорится в резюме.

Ранее и.о. министра финансов РФ Антон Силуанов в интервью "Интерфаксу" отмечал, что реализация поручений по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует более 1 трлн рублей в год. По его словам, это скажется, в частности, на основных параметрах федерального бюджета на 2025 год.

"Изменятся (параметры бюджета 2025 г. относительно цифр, заложенных на следующий год в действующем трехлетнем бюджете - ИФ). Надо учитывать поручения по итогам послания президента. Оно финансово емкое...(...) Это не маленькие объемы. В правительстве готовятся расчеты, но это сумма, ежегодно превышающая 1 трлн рублей", - заявил он, отметив, что "дополнительные деньги нужны".

Один из источников финансирования растущих расходов - изменения в налогообложении. Президент в послании предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы с "более справедливым распределением налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы".

Выступая в воскресенье на бюджетном комитете Госдумы, где его кандидатура рассматривалась на пост министра финансов в новом правительстве, Силуанов отметил, что все изменения в федеральный бюджет РФ текущего год для обеспечения реализации предложений президента, которые уже в этом году могут потребовать дополнительных ассигнований, планируется проводить через парламент поправками в закон о бюджете. С прошлого года точечные корректировки, необходимые для приоритизации расходов бюджета, утверждаются на уровне профильной комиссии, которая состоит из представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства.