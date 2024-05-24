Силуанов пообещал стремиться к сбалансированности при изменении бюджета-24

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минфин при подготовке поправок в закон о федеральном бюджете 2024 года будет по-прежнему аккуратно относиться к вопросам его балансировки, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Необходимость внесения поправок в весеннюю сессию связана с тем, что президент в послании дал целый ряд поручений, которые требуют дополнительных ресурсов в течение года. Это и дополнительные выплаты для малонаселенных пунктов, до 100 тысяч человек, это выплаты учителям, и целый ряд позиций, которые, мы договорились с Думой, будут делаться не путем внесения изменений в роспись, а путем обычных законодательных процедур. Это и будет сделано. Это все те поправки, которые необходимы для реализации президентских поручений", - сказал он.

"Мы очень аккуратно всегда относимся к вопросам балансировки бюджета, поэтому такой подход будет и в текущем году соблюден", - отметил он, отвечая на вопрос о предварительной оценке возможного уровня дефицита в связи с внесением поправок.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.