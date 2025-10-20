ЦБ Аргентины и Минфин США подписали соглашение о валютной своп-линии на $20 млрд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Центробанк Аргентины и Министерство финансов США подписали соглашение о валютной своп-линии на сумму $20 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на аргентинского регулятора.

Соглашение должно способствовать сохранению ценовой стабильности и поддержать экономический рост в Аргентине, находящейся в хроническом кризисе, отмечает агентство. Оно устанавливает условия двустороннего валютного свопа и призвано увеличить ликвидность международных резервов Аргентины.

Стоимость 10-летних аргентинских долларовых облигаций выросла после объявления о своп-линии, достигнув дневного максимума - $0,56 на $1 номинала.

На прошлой неделе президент Аргентины Хавьер Милей встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а его экономическая команда во главе с министром экономики Луисом Капуто осталась в Вашингтоне для встреч с инвесторами и представителями Международного валютного фонда.

На встрече Трамп заявил, что предоставление финансовой помощи Аргентине будет зависеть от результатов промежуточных выборов, которые пройдут в стране 26 октября. Подписание соглашения о своп-линии до выборов является важным знаком доверия к Милею, отмечает агентство.

Партия Милея потерпела поражение на ключевых выборах в провинции Буэнос-Айрес, прошедших в сентябре. Это усилило сомнения инвесторов в возможности сохранения политической поддержки реализуемой им экономической программы и привело к падению рынков акций и облигаций, а также курса песо.

На выборах в ближайшее воскресенье будет переизбрана примерно половина состава нижней палаты Конгресса и треть Сената.