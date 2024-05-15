Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent поднялась к $83 за баррель) в ожидании выхода статистики по потребительской инфляции в США за апрель, которая определит вечернюю динамику рынков. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, лидируют в росте акции "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3467,99 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1196,67 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 91,3 рубля (без изменений).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,5%), АФК "Система" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,6% "префы"), "НЛМК" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Мнение экспертов

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", корпоративные новости поддерживают позитивные настроения на российском рынке акций.

Сбербанк продолжает показывать сильные результаты, несмотря на ухудшение условий для кредитных организаций в 2024 году (в апреле чистая прибыль банка выросла на 8,6% в годовом выражении и достигла 131,1 млрд руб.). Акционеры "НЛМК" одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25,4 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 10%.

ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти за май. Содержащиеся в отчете оценки не изменились по сравнению с предыдущей публикацией. Члены ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 246 тыс. б/с, при этом наибольший объем сокращения производства в апреле пришелся на Россию. По итогам марта Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию: доля поставок в общем объеме выросла на 1 п.п. ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос на "черное золото" по сравнению с прогнозами МЭА и Минэнерго США, поэтому устойчивый оптимизм ОПЕК не привел к росту нефтяных котировок.

Разочаровали рынок бумаги EMC после решения совета директоров компании не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Распродажа в акциях компании связана с неоправданными ожиданиями инвесторов, которые рассчитывали на дивиденды после "переезда" компании в Россию. Более того, рынок закладывал, что выплаты будут солидными за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды, когда компания не имела технической возможности платить дивиденды, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, за счет улучшения настроений на рынке акций индекс МосБиржи может продолжить движение к целевым 3500 пунктам.

"Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, рассчитываем на улучшение настроений на рынке. Сегодня-завтра ждем возобновления движения индекса МосБиржи к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов, в ближайшей перспективе ждем обновления годовых максимумов. Тактически по-прежнему предпочитаем внутренние сектора и акции сталелитейных компаний", - отмечает аналитик.

Зарубежные рынки

В США во вторник индексы акций выросли на 0,3-0,8%, инвесторы оценивали сигналы об инфляции в США, заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%.

Тем временем, глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал замедление инфляции в США в ближайшие месяцы, выступая на мероприятии в Амстердаме. По его мнению, помесячные темпы роста потребительских цен могут опуститься до уровней конца прошлого года, а вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценил как невысокую.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле (статистика по индексу CPI выйдет в среду в 15:30 МСК) выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду были закрыты в связи с Днем рождения Будды.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 125 млрд юаней, банковская система не зафиксировала ни чистого оттока, ни чистого притока средств.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после отката накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $82,93 за баррель (+0,7% и -1,2% накануне), июньская цена WTI - $78,59 за баррель (+0,7% и -1,4% во вторник).

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Также трейдеры оценивали сигналы о производственной инфляции США с учетом того, как они могут повлиять на мнение ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 по московскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.