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Власти КНР выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина

Власти КНР выпустили чат-бот, обученный на идеях Си Цзиньпина
Фото: Mark Schiefelbein-Pool/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китайские власти выпустили чат-бот, обученный на идеях председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Financial Times.

Лежащая в его основе большая языковая модель базируется на политической доктрине китайского лидера "Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи" и другой официальной литературе, предоставленной Управлением кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC)

"Глубина и авторитетность использованного корпуса литературы обеспечат профессионализм генерируемого контента", - пишет журнал регулятора.

Пока новую модель использует исследовательский центр при CAC, однако со временем ее могут сделать доступной для более широкого применения, отметил источник FT.

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Она может отвечать на вопросы, формировать отчеты, аннотировать информацию и переводить с китайского на английский и наоборот.

CAC требует от поставщиков инструментов в области генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) ориентироваться на ключевые социалистические ценности и заявляет, что их выдача не может содержать контент, направленный против государственной власти.

Это представляет проблему для разработчиков в связи с относительным дефицитом данных на китайском языке для обучения их моделей. Большинство компаний обучает модели на англоязычной информации, из-за чего возникает вероятность нарушения принятых в Китае "норм речи" в их выдаче, пишет газета.

ИИ-модели технологических гигантов Baidu Inc. и Alibaba строго контролируют создаваемый контент, связанный с Си Цзиньпином и другими потенциально деликатными темами. Их чат-боты обычно просят пользователей начать диалог заново, если они затрагивают подобные темы.

Связанная с CAC некоммерческая организация "Ассоциация кибербезопасности Китая" (Cyber Security Association of China) в декабре прошлого года выпустила в помощь разработчикам первую публичную базу "высококачественных и заслуживающих доверия" данных для обучения моделей, содержащую 100 млн элементов. FT изучила некоторые фрагменты этой базы и на основе этого сделала вывод, что она сильно опирается на правительственные документы, сообщения государственных СМИ и другие официальные публикации.

Си Цзиньпин КНР
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