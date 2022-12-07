В "ДОМ.РФ" допустили появление щербинских лифтов во всех регионах России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу "ДОМ.РФ") может поставлять лифты во все регионы России, сообщила пресс-служба "ДОМ.РФ".

"Мощности и компетенции менеджмента Щербинского лифтостроительного завода позволяют обеспечить поставки лифтов во все регионы России", - говорится в сообщении.

По данным группы, в России каждый год нужно заменять более 13 тысяч лифтов.

Гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил, что после модернизации ЩЛЗ его производительность увеличилась в 1,5 раза до порядка 12 тысяч лифтов в год. За два года доля завода на рынке лифтов составила порядка 20%.

ЩЛЗ первым вывел на рынок технологию бесконтактного управления лифтом. Сейчас завершается разработка безредукторной лебедки для лифтов со скоростью до 2 м/с. Кроме того, уже внедрена новая линейка лифтов и начался выпуск высокоскоростных лифтов со скоростью до 2,5 м/c.

Щербинский лифтостроительный завод ведет свою историю с 1943 года и сейчас занимается производством грузовых и пассажирских лифтов, монтажом и обслуживанием. Всего завод выпустил уже более 230 тысяч лифтов. В ЩЛЗ входят производственный комплекс, включающий цеха, конструкторское бюро, подразделение обслуживания и монтажа, склад запчастей и компонентов, логистический центр 24/7.