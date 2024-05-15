Префы "Сургутнефтегаза" прибавляют 4%, а обыкновенные акции дешевеют почти на 3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на "Московской бирже" дорожают на 4% (до 72,9 рубля за штуку), а обыкновенные бумаги компании дешевеют почти на 3% (до 34,4 рубля за штуку) на дивидендных новостях.

Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 12,29 рубля на привилегированную акцию, 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются 18 июля 2024 года.

Прибыль НК по РСБУ в 2023 году выросла до рекордных 1,334 трлн рублей (консенсус "Интерфакса" - 1,273 трлн рублей). Ранее, исходя из годовой прибыли, "Интерфакс" рассчитал дивиденд на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" за 2023 год - 12,29 рубля. Этот уровень сильно превосходит самые крупные выплаты компании, осуществленные в 2014 и 2018 годах, - 8,21 и 7,62 рубля на акцию соответственно.

Прогнозы по дивидендам на обыкновенные акции традиционно находились в диапазоне 0,8-0,85 рубля на бумагу.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 125,025 млрд рублей, или 9,4% годовой прибыли по РСБУ.

Годовое собрание акционеров компании, где будет принято решение о распределении прибыли, запланировано на 28 июня. Реестр лиц, имеющих право участвовать в ГОСА, закрывается 3 июня.

За 2022 год "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды по 0,8 рубля на оба вида акций. Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направила чуть больше 57% прибыли.