"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров 28 июня в заочном формате

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сургутнефтегаза" назначил на 28 июня годовое собрание акционеров, оно пройдет в заочном формате, сообщила компания.

Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, закрывается 3 июня.

Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2023 году выросла до рекордных 1,334 трлн рублей (консенсус "Интерфакса" был - 1,273 трлн рублей).

По расчетам "Интерфакса", исходя из годовой прибыли, дивиденд на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" за 2023 год может составить 12,29 рубля. Этот уровень сильно превосходит самые крупные выплаты компании, осуществленные в 2014 и 2018 годах - 8,21 и 7,62 рубля на аккцию соответственно.

Прогнозы по дивидендам на обыкновенные акции традиционно располагаются в диапазоне 0,8-0,85 рублей на бумагу.

За 2022 год "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды - 0,8 рубля на оба вида акций. Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направила чуть больше 57% прибыли.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.