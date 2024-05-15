Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Акционеры "Группы Позитив" утвердили вторые дивиденды за 2023 год в 51,89 руб. на акцию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на годовом собрании утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 год в размере 51,89 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Общий объем выплаты составит 3,425 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 24 мая 2024 года.

Ранее, в апреле акционеры "Группы Позитив" на внеочередном собрании утвердили выплату первой части дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию, или 3,122 млрд рублей. Таким образом, общий размер дивидендов за 2023 год составит 99,19 рубля на одну акцию, или 6,547 млрд рублей.

В 2023 году "Группа Позитив" суммарно выплатила дивиденды в размере 4,8 млрд рублей, или 72,61 руб. на одну акцию.

Осенью прошлого года "Группа Позитив" утвердила дивидендную политику, согласно которой Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses) за предыдущий год. Соответственно в рамках первого "транша" на выплату дивидендов будет направлено 35% от суммы NIC.

По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) в 2023 году вырос на 76% до 25,5 млрд рублей. Показатель NIC увеличился на 76% и составила 8,7 млрд рублей.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже – листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,19% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,96% – миноритариям, 14,85% – топ-менеджменту.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз".

Группа Позитив Позитив Текнолоджиз Positive Technologies
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруд РФ предложил в 2025 году увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. руб.

Инфляция в РФ с 7 по 13 мая в годовом выражении превысила 7,9%

Инфляция в РФ с 7 по 13 мая в годовом выражении превысила 7,9%

Росстандарт отзывает 23,4 тыс. "КАМАЗов" без устройств вызова экстренных служб

Росстандарт отзывает 23,4 тыс. "КАМАЗов" без устройств вызова экстренных служб

СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей

СПбМТСБ повысила штраф за срывы контрактов до 1 млн рублей

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Шохин ждет появления до ПМЭФ проекта налоговой реформы с параметрами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });