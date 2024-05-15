Акционеры "Группы Позитив" утвердили вторые дивиденды за 2023 год в 51,89 руб. на акцию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на годовом собрании утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 год в размере 51,89 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Общий объем выплаты составит 3,425 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 24 мая 2024 года.

Ранее, в апреле акционеры "Группы Позитив" на внеочередном собрании утвердили выплату первой части дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию, или 3,122 млрд рублей. Таким образом, общий размер дивидендов за 2023 год составит 99,19 рубля на одну акцию, или 6,547 млрд рублей.

В 2023 году "Группа Позитив" суммарно выплатила дивиденды в размере 4,8 млрд рублей, или 72,61 руб. на одну акцию.

Осенью прошлого года "Группа Позитив" утвердила дивидендную политику, согласно которой Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses) за предыдущий год. Соответственно в рамках первого "транша" на выплату дивидендов будет направлено 35% от суммы NIC.

По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) в 2023 году вырос на 76% до 25,5 млрд рублей. Показатель NIC увеличился на 76% и составила 8,7 млрд рублей.

В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже – листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,19% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,96% – миноритариям, 14,85% – топ-менеджменту.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз".