Акционеры "Группы Позитив" утвердили первые дивиденды за 2023 год в 47,3 рубля на акцию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) на внеочередном собрании утвердили выплату первой части дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию, сообщила компания.

Общий объем выплаты составит 3,122 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 20 апреля 2024 года.

"Традиционно Positive Technologies выплачивает дивиденды по итогам года в несколько этапов, - сказал операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин. - Основой для расчета дивидендных выплат является управленческая чистая прибыль (NIC, чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses), которая по итогам 2023 года увеличилась на 76% и составила 8,7 млрд рублей".

Осенью прошлого года "Группа Позитив" утвердила дивидендную политику, согласно которой Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC за предыдущий год. Соответственно в рамках первого "транша" на выплату дивидендов будет направлено 35% от суммы NIC.

Также в апреле совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить вторую часть дивидендов за 2023 год в размере 51,89 рубля на одну акцию, или 3,425 млрд рублей. При этом эту выплату предлагается оформить в виде второй части дивидендов за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию и дополнительных дивидендов в размере 4,56 рубля на акцию.

Акционеры "Группы Позитив" должны будут рассмотреть вопрос об утверждении выплаты этих дивидендов на годовом собрании, проведение которого намечено на 14 мая текущего года.

В случае утверждения выплаты "вторых" дивидендов за 2023 год их общий объем составит 6,547 млрд рублей, или 99,19 рубля на одну акцию. В 2023 году "Группа Позитив" суммарно выплатила дивиденды в размере 4,8 млрд рублей, или 72,61 руб. на одну акцию.

По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) по итогам 2023 года вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей.

При этом показатель NIC увеличился на 76% и составила 8,7 млрд рублей.

Акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на "Московской бирже" - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 65,6% акций компании принадлежат основным акционерам, 19,5% - миноритариям, 14,9% - топ-менеджменту. Основные акционеры ПАО "Группа Позитив" - Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".