"Группа Позитив" разместит облигации на 5 млрд рублей для масштабирования бизнеса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) планирует в июле разместить 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей для финансирования задач по масштабированию бизнеса, сообщила группа.

"Positive Technologies в настоящий момент активно инвестирует в рост и масштабирование бизнеса, - сказал директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев. - Для обеспечения динамичного роста и реализации дополнительных возможностей развития мы привлекаем различные источники финансирования, оптимизируя структуру долга в сторону длинных обязательств со сниженным уровнем риска и более выгодными условиями привлечения".

Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций (номинальная стоимость одной бумаги составит 1 тысячу рублей), будут направлены на масштабирование бизнеса, увеличение инвестиций в разработку продуктов, оптимизацию структуры заимствований и пополнению оборотных средств.

По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составит 180-190 б.п.

Организаторами выступят ПСБ, ИК "Иволга Капитал". Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам.

Агентство АКРА в апреле присвоило "Группе Позитив" кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом. В начале июля рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Группы Позитив" на уровне ruAА, прогноз по рейтингу - стабильный, а также присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемому выпуску облигаций на уровне ruAA(EXP).

По расчетам агентства, отношение скорректированного долга на 31 декабря 2023 года (отчетная дата) к EBITDA за отчетный период составило 0,37х при 0,1х годом ранее. По ожиданиям агентства, на горизонте двух лет от отчетной даты среднегодовое значение долг/EBITDA не превысит 1,0х. Покрытие показателем EBITDA процентных платежей кратно превышает бенчмарки агентства для максимальной оценки на всем горизонте анализа.

Выручка группы по итогам 2023 года выросла на 61% - до 22,2 млрд рублей. По расчетам агентства, показатель EBITDA вырос на 56% и составил 10,85 млрд рублей. В 2023 году рентабельность по EBITDA по расчетам агентства сохранилась на сопоставимом с предыдущим годом уровне и составила 49%, что значительно превышает бенчмарки агентства для максимальной оценки по показателю EBITDA margin. Планы Positive Technologies предусматривают дальнейшее увеличение числа продуктов на одного клиента и предоставление комплексных систем кибербезопасности, что по данным группы позволит обеспечить значительный рост совокупной выручки и EBITDA в будущих периодах, отмечается в релизе.

При этом агентство отмечало, что в условиях роста затрат на разработку новых продуктов группа планирует осуществлять их финансирование за счет привлечения нового долга, что ограничивает оценку прогнозной ликвидности на уровне умеренно позитивной.

Сейчас в обращении находится выпуск биржевых облигаций Positive Technologies объемом 2,5 млрд рублей.

В эфире канала "Мосбиржи" операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин отметил, что в результате размещения нового выпуска облигаций увеличения долговой нагрузки на компанию не возрастет - она сохранится на уровне 8 млрд рублей. Сейчас, по его словам, 2,5 млрд рублей долга приходится на облигации, размещенные ранее. Остальное - на краткосрочные банковские кредиты. Часть последних планируется заместить более дешевыми и долгосрочными средствами облигационного займа. По его мнению , облигации сегодня являются более стабильным и правильным инструментом.

Кузин рассказал также, что в конце текущего года компания будет рассматривать возможность дополнительного выпуска облигаций, если планируемое размещение будет успешным.

"Но это не обязательно и будет коррелировать с ростом бизнеса", - отметил он.

Мариничев добавил, что целевой показатель на 2024 год объема отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 40-50 млрд рублей. По его словам, такой рост возможен за счет увеличения числа заказчиков на примерно 2 тысячи компаний и расширения продуктового портфеля. Это в свою очередь, потребует увеличения инвестиций в разработку с 5 млрд рублей в 2023 году до 8-10 млрд рублей в 2024 году.

ПАО "Группа Позитив" и его дочерние компании специализируются на разработке программного обеспечения и оказании услуг в сфере кибербезопасности. Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит "Группе Позитив". Акции "Группы Позитив" торгуются на "Московской бирже", листинг компания получила в декабре 2021 года.