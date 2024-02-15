Южная Корея в январе сократила импорт СПГ на 3% и удвоила импорт из РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея – третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире – в январе 2024 года импортировала 4,912 млн тонн СПГ, что на 3%, или примерно один танкер-газовоз меньше, чем за тот же месяц 2023 года, сообщает местная таможня.

Поставки СПГ из России составили 252 тыс. тонн, или 4 стандартных партии СПГ, увеличившись по отношению к показателю годичной давности в два раза. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Отгрузки из Австралии (крупнейшего поставщика) почти не изменились (-3%) и составили 1,18 млн тонн. Катар увеличил показатель на 32% до 818 тыс. тонн, США – на 34% до 691 тыс. тонн.

Одна стандартная крупнотоннажная партия СПГ была получена после перегрузки в Китае.

Международное энергетическое агентство ожидает снижения потребления газа в Южной Корее в 2024 году на 2%. По мнению МЭА, показатель снижается из-за роста производства атомной энергии и расширения использования возобновляемых источников.