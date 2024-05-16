Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

ВТБ планирует в 2,5 раза увеличить штат сотрудников в филиале в Шанхае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в 2,5 раза увеличить штат сотрудников в своем филиале в Шанхае на фоне роста числа клиентов, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Мы в 2,5 раза увеличим персонал - с 60 до 150 человек минимум только по Шанхаю, планируем открыться в других точках тоже", - заявил он.

Сейчас ВТБ является единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая, его филиал работает с 2008 года. Сбербанк планировал открыть филиалы в Китае в конце 2023 года, но до сих пор этого не сделал. Планы открыть два филиала в Китае есть и у Альфа-банка.

В марте этого года китайский филиал ВТБ сообщал о значительном росте числа заявок на открытие новых счетов и возможных задержках в обработке. Банк заявил, что работает над расширением возможностей по открытию новых счетов.

Андрей Костин ВТБ Китай Шанхай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

Банк России прогнозирует замедление инфляции в стране в III квартале

Южная Корея в апреле нарастила импорт СПГ на треть

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

Brent подорожала до $83,15 за баррель

Рубль стабилен к доллару и меняется слабо к юаню

Рубль стабилен к доллару и меняется слабо к юаню

"Магнит" сменил гендиректора

"Магнит" сменил гендиректора

Минсельхоз РФ заявил о стабильной ситуации на рынках яиц и мяса птицы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });