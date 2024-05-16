ВТБ планирует в 2,5 раза увеличить штат сотрудников в филиале в Шанхае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в 2,5 раза увеличить штат сотрудников в своем филиале в Шанхае на фоне роста числа клиентов, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Мы в 2,5 раза увеличим персонал - с 60 до 150 человек минимум только по Шанхаю, планируем открыться в других точках тоже", - заявил он.

Сейчас ВТБ является единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая, его филиал работает с 2008 года. Сбербанк планировал открыть филиалы в Китае в конце 2023 года, но до сих пор этого не сделал. Планы открыть два филиала в Китае есть и у Альфа-банка.

В марте этого года китайский филиал ВТБ сообщал о значительном росте числа заявок на открытие новых счетов и возможных задержках в обработке. Банк заявил, что работает над расширением возможностей по открытию новых счетов.