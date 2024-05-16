РФ и КНР будут активно задействовать национальные платежные системы при товарообороте

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились об активном использовании национальных платежных систем для обслуживания товарооборота между странами, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.

"Углублению торгово-инвестиционных связей заметно поспособствовали своевременно предпринятые скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%, и этот показатель продолжает расти. Значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - сказал он.

"В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай и далее будут укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", - отметил президент.