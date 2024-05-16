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Введено наблюдение в компании, управляющей активами Goldman Group

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО "УК "Голдман групп" (управляет всеми активами красноярского агрохолдинга Goldman Group), говорится в материалах суда.

Процедура была введена по заявлению Сбербанка.

В своем заявлении, удовлетворенном судом, банк требовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 609,6 млн рублей основного долга и 4,8 млн рублей неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре, а также утвердить управляющего из ассоциации "Сибирский центр экспертов антикризисного управления" (Новосибирск).

В картотеке арбитражных дел не уточняется срок действия процедуры наблюдения и дата заседания по рассмотрению отчета управляющего.

Следующим после заявления Сбербанка суд должен рассмотреть заявление о вступлении в это же дело Солид банка, который предъявил собственные требования к должнику в размере 103,3 млн рублей.

ПАО "УК "Голдман групп" стало уже третьей компанией холдинга, в отношении которой введена процедура наблюдения по заявлению Сбербанка. До этого наблюдение было введено в ООО "СибНефтьРезерв" и ООО "Первая заготовительная компания". Помимо этого, по заявлению алтайской группы "Продовольствие" наблюдение было введено в ООО "АгроЭлита".

Ранее Сбербанк подавал заявления о признании банкротами (а также о вступлении в дела о признании банкротами) ПАО "УК "Голдман групп", всех дочерних компаний и самого бенефициара холдинга Романа Гольдмана. Сумма исковых требований по всем заявлениям одинакова и включает в себя величину основного долга в размере 609,6 млн рублей.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В настоящее время в отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков с/х потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере – оно состояло в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании многомиллионных долгов и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка, Росбанк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.

ПАО "УК "Голдман групп" Goldman Group Сбербанк
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