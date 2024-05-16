Росбанк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 17%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Росбанк в первом квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 7,2 млрд рублей, что на 17% ниже результата за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистый процентный доход банка вырос в январе-марте на 11% год к году, до 16,9 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитным убыткам составили 290 млн рублей против 544 млн рублей годом ранее.

В отчетном периоде банк сократил доходы по операциям с финансовыми инструментами и с иностранной валютой в 3,6 раза, до 1,1 млрд рублей.

Кредитный портфель банка на конец марта составил 1,48 трлн рублей, показав прирост за квартал на 2,1%. Корпоративные кредиты снизились на 2,3% до 634 млрд рублей. Розничные ссуды выросли на 5,3% до 820,7 млрд рублей (основной прирост пришелся на автокредиты).

Средства клиентов по итогам первого квартала составили 1,57 трлн рублей (снижение на 1%).

В марте 2024 года стало известно о планах интеграции Росбанка в группу "ТКС Холдинг" с сохранением бренда и лицензии.

Основными акционерами Росбанка являются компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

В мае акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются до конца третьего квартала 2024 года. Холдинг также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов.

Ранее сообщалось, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. На такую оценку рассчитывает совет директоров "ТКС Холдинга", исходя из рыночных бенчмарков. Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence. На конец первого квартала 2024 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 231,1 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 2,337 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,162 трлн рублей – 12-е место.