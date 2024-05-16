Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Росбанк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 17%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Росбанк в первом квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 7,2 млрд рублей, что на 17% ниже результата за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистый процентный доход банка вырос в январе-марте на 11% год к году, до 16,9 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитным убыткам составили 290 млн рублей против 544 млн рублей годом ранее.

В отчетном периоде банк сократил доходы по операциям с финансовыми инструментами и с иностранной валютой в 3,6 раза, до 1,1 млрд рублей.

Кредитный портфель банка на конец марта составил 1,48 трлн рублей, показав прирост за квартал на 2,1%. Корпоративные кредиты снизились на 2,3% до 634 млрд рублей. Розничные ссуды выросли на 5,3% до 820,7 млрд рублей (основной прирост пришелся на автокредиты).

Средства клиентов по итогам первого квартала составили 1,57 трлн рублей (снижение на 1%).

В марте 2024 года стало известно о планах интеграции Росбанка в группу "ТКС Холдинг" с сохранением бренда и лицензии.

Основными акционерами Росбанка являются компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

В мае акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются до конца третьего квартала 2024 года. Холдинг также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов.

Ранее сообщалось, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. На такую оценку рассчитывает совет директоров "ТКС Холдинга", исходя из рыночных бенчмарков. Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence. На конец первого квартала 2024 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 231,1 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 2,337 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,162 трлн рублей – 12-е место.

Росбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

Болгария потребует от "Газпрома" компенсации за прекращение поставок газа

Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей

Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей

В Barclays оценили вклад турне Тейлор Свифт в британскую экономику в $1,2 млрд

В Barclays оценили вклад турне Тейлор Свифт в британскую экономику в $1,2 млрд

Акции грузинских компаний на LSE продолжают дешеветь на фоне кризиса в Грузии

ФАС 17 мая проведет переговоры с "Аэрофлотом" о ценах на билеты

Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Совкомбанк может выкупить ХКФ банк полностью за счет допэмиссии своих акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });