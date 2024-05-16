Российские рыбаки столкнулись с проблемами Эль-Ниньо на промысле у Южной Америки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Промысел ставриды российскими рыбаками в Южной части Тихого океана осложнен в связи с явлением Эль-Ниньо. Об этом сообщила пресс-служба Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии ("АтлантНИРО").

"Российские рыбаки традиционно добывают в Южной части Тихого океана вблизи исключительных экономических зон Перу и Чили перуанскую ставриду. Начиная с 2015 года ее промысел ежегодно ведут от одного до трех российских траулеров. В 2023 году квота на вылов ставриды в объеме 34 тыс. тонн была освоена полностью, а также выловлен дополнительный объем 10 тыс. тонн, переданный (в виде квоты - ИФ) Китаем. Кроме того, в качестве прилова добыто 17 тыс. тонн скумбрии", - говорится в пресс-релизе.

Исходя из итогов промысла и научных исследований запасов биоресурсов данного района, Научным комитетом международной организации по управлению рыболовством было принято решение увеличить российскую квоту на вылов ставриды до 40 тыс. тонн в 2024 году. Однако промысел, начатый в марте российскими траулерами "Адмирал Шабалин" и "Майронис", идет с серьезными проблемами из-за отсутствия рыбных косяков.

Как отмечает пресс-служба "АтлантНИРО", добыча рыбы очень сильно зависит от погодных условий и температуры воды в океане: достаточное ее количество бывает, только когда вода не слишком теплая. В рамках же явления Эль-Ниньо в Южной части Тихого океана как раз имеет место потепление воды.

В течение марта-апреля и в начале мая 2024 года промысловые суда обследовали обширную акваторию, но промысловых скоплений пелагических рыб обнаружено не было.

При этом влияние Эль-Ниньо постепенно ослабевало, положительные аномалии температуры поверхности океана значительно уменьшились по сравнению с прошлым годом, отмечают ученые. Это дает основание рассчитывать на то, что с наступлением оптимального периода промысла формирование скоплений ставриды и скумбрии все-таки может произойти.