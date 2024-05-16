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Суд лишил BlackRock права участия в собраниях акционеров "Высочайшего" до конца года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области по заявлению золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) временно ограничил права иностранного акционера компании – фонда BlackRock.

Как говорится в материалах суда, до конца 2024 года приостановлено право люксембургской BlackRock Global Funds и британской BNYMTD (UK) Ltd как трасти BlackRock Gold and General Fund участвовать в собраниях акционеров "Высочайшего". Изначально в заявлении компании фигурировала также кипрская Fayweld Holdings Ltd – держатель казначейского пакета "Высочайшего", но в решении суда она не упоминается.

"14 мая 2024 года Арбитражный суд временно приостановил права текущих иностранных инвесторов GV Gold, связанные с участием в общих собраниях акционеров компании, - подтвердили в "Высочайшем". - Данное решение суда позволяет компании в дальнейшем приобрести непубличный статус".

На конец 2022 года (более актуальной информации нет) BlackRock принадлежало 17,99% акций "Высочайшего", казначейский пакет составлял 8,21%, включая 2,95% на Fayweld. Крупнейшими акционерами были Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, каждый из которых контролировал по 20,36% акций.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.

Высочайший GV Gold BlackRock Global Funds BNYMTD (UK) Ltd BlackRock Gold and General Fund
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