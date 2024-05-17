СП "Телематики" и "Ростелекома" ликвидируется по решению собственников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совместное предприятие концерна "Телематика" (ранее - НТС, 51%) и "Ростелекома" (49%), претендовавшее на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на федеральных автодорогах в рамках концессии на 150 млрд рублей, ликвидируется по решению собственников.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ростелематика", на базе которого в 2020 году было организовано СП "Телематики" и "Ростелекома", находится в процессе ликвидации с 7 мая.

Это предприятие в 2021 году подготовило проект распоряжения о концессии на создание АСВГК и направило его на согласование в правительство, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом соответствующего правительственного распоряжения. Предполагалось, что концедентом от лица государства выступит Росавтодор, а концессионером станет "Ростелематика".

Минтранс подтверждал, что "соответствующие проекты нормативных актов подготовлены и проходят необходимые согласительные процедуры". "В рамках концессии должна быть создана единая централизованная система весового и габаритного контроля, включая центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в данной сфере, различные интерфейсы коммуникаций с грузоперевозчиками. Также должно быть обеспечено бесперебойное и прозрачное функционирование системы на весь срок соглашения", - говорили в министерстве.

Источник сообщал, что планируемый срок концессионного соглашения составлял около 11 лет. Общий объем финансирования оценивался в чуть более 150 млрд рублей, в том числе более 130 млрд рублей из федерального бюджета.

Отвечая на вопросы, связанные с ликвидацией компании "Ростелематика", в пресс-службе Минтранса сообщили "Интерфаксу", что решение о создании АСВГК в рамках концессии так и не было принято. В концерне "Телематика" заявили, что "проект не состоялся". В "Ростелекоме", в свою очередь, подчеркнули, что решение ликвидировать СП было принято именно "Телематикой" на правах основного участника, но в компании против него не возражали. "Для "Ростелекома" реализация проектов по созданию интеллектуальных транспортных систем, цифровых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД и весогабаритного контроля остается одним из приоритетных направлений деятельности (в рамках кластера "Цифровой регион"). Компания продолжит активно реализовывать эти проекты в субъектах РФ", - добавили в компании.

Автоматическая система весогабаритного контроля - рамки фото- и видеофиксации и весы, вмонтированные в дорожное полотно. Эта система, как ранее заявляли в Минтрансе, должна дополнить и систематизировать работу отдельных пунктов такого контроля (АПВГК). Такие пункты оснащаются автоматическими средствами фото- и видеосъемки и позволяют взвешивать автомобили на дорогах без снижения скорости движения.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росавтодора, сейчас на автомобильных дорогах общего пользования в 70 регионах размещен 521 АПВГК: 76 пунктов - на федеральных; 445 - на региональных, межмуниципальных и местных. В Минтрансе, в свою очередь, рассказали, что к 2030 году число пунктов контроля весогабарита должно превысить 1 тыс. единиц, они должны быть установлены в 83 регионах. В том числе сеть пунктов на федеральных дорогах вырастет до 417 единиц; на региональных, межмуниципальных и местных - до 598 шт.

В Минтрансе отмечают, что сейчас создание АСВГК планируется в рамках модернизации информационной системы подведомственного Росавтодору ФКУ "Росдормониторинг". Эта система выполняет функции мониторинга интенсивности и состава транспортного потока. "Мероприятия по информатизации, направленные на развитие вышеуказанной системы, в установленном порядке включены в план информатизации Росавтодора на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", - отметили в Минтрансе.

Источник в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения проекта АСВГК, сообщил "Интерфаксу", что "Ростелематика" уже более года не вела содержательной работы по реализации проекта. По его словам, проект затормозили несколько значимых противоречий, а также, в целом, изменившаяся политическая ситуация.

"По итогам обсуждений, в которых принимали участие автоперевозчики, стало ясно, что очень сложно будет настроить систему так, чтобы она учитывала специфику всех перевозимых грузов и не выписывала штрафов водителям, которые ничего не нарушали. А разные грузы сложно подвести под единое техническое решение, которое работало бы корректно во всех регионах. Например, в Республике Коми нагруженные бревнами грузовики просто объезжают рамки весогабарита, чтобы не быть оштрафованными за перевес. Соответственно, также нужно проработать механизм оспаривания неверных решений системы", - сказал собеседник.

По его словам, противоречия возникли и в части того, какие расходы на реализацию проекта должен нести концессионер, а какие - концедент в лице государства, то есть Росавтодор.

"Изначально предполагалось, что оператор системы не будет заниматься дорожным полотном весовых пунктов, и это будут делать дорожники. Но Росавтодор такая позиция не устроила, и их позиция была в том, что эти расходы должен нести инициатор проекта. Ведь сумма потенциальных расходов здесь ощутимая. Если, к примеру, речь идет о 500 пунктах весогабаритного контроля, то для каждого такого пункта надо содержать по 200 метров дорожного полотна. И этот вопрос ожидаемо вызвал противоречия. Как и некоторые другие. Важно было сделать информационные электронные табло после проезда рамок, информирующие водителей, нарушили они или нет. Это тоже должны были быть чьи-то расходы", - добавил источник.