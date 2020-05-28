"Ростелеком" и компания совладельцев "Платона" создадут совместное предприятие

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и концерн "Национальные телематические системы" (НТС) создают совместное предприятие для развития интеллектуальных транспортных систем в России, говорится в пресс-релизе НТС.

СП будет работать под брендом "Ростелематика", совокупные инвестиции в него стороны не раскрывают.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 19 мая 100-процентная "дочка" "Ростелекома" - АО "Вестелеком" - получила 49% в ООО "Нижний Новгород - Телематика". Эту компанию в ноябре 2015 года зарегистрировала НТС. Совладельцами НТС являются Игорь Ротенберг (45%), Андрей Шипелов (45%) и Алексей Нащекин (10%).

Ротенберг и Шипелов также являются совладельцами оператора госсистемы "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы"); по данным "СПАРК-Интерфакс", их доли составляют 23,5% и 19% соответственно.

Чем будет заниматься "Ростелематика"

Основными направлениями деятельности "Ростелематики" станут создание автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, платных парковок, систем весогабаритного контроля, управления трафиком, динамического оповещения, мониторинга состояния дорог. Также СП планирует разрабатывать комплексные решения для управления общественным транспортом и "умными" остановками.

В продуктах будет использоваться преимущественно отечественное ПО и оборудование. Партнеры будут создавать решения для государства, регионов и муниципалитетов в рамках проектов "Цифровая экономика РФ", "Цифровой регион", "Умный город", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам вице-президента "Ростелекома" по прикладным проектам Игоря Зимина, слова которого приведены в пресс-релизе, разработки СП позволят оптимизировать транспортные потоки, контролировать сохранность дорожного покрытия, сокращать время в пути, способствовать улучшению экологии.

Нащекин, который является главой НТС, отметил, что интеллектуализация магистралей позволит значительно снизить количество ДТП, сократить время ожидания на светофорах на 20-30%, а общее время в пути - на 25%.

Выручка "Ростелекома"

В I квартале 2020 года выручка "Ростелекома" от реализации проектов "Умный город" (в него входит и направление интеллектуальных транспортных систем) составила 5,9 млрд рублей, показав рост год к году на 37%. Сколько из этой выручки приходится именно на интеллектуальные транспортные системы, в компании не раскрывают.

Совокупная выручка "Ростелекома" в I квартале с учетом Tele2 составила 121,6 млрд рублей, на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об НТС

Концерн НТС создан в 2015 году, приоритетными направлениями его работы являются интеллектуальные транспортные системы, решения для платных дорог, инфраструктура умных городов, платформа мультимодальных грузоперевозок, решения в области интернета вещей и беспилотного транспорта.

В конце января сообщалось, что 100%-ная "дочка" НТС - ООО "Казань-Телематика" - стала победителем конкурса на создание за 5,1 млрд рублей инфраструктуры для системы безбарьерной системы оплаты проезда "свободный поток" на строящейся в Подмосковье Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Соответствующий конкурс проводило ООО "Единый оператор ЦКАД". По данным ЕГРЮЛ, содержащимся в "СПАРК-Интерфакс", компания на 99% принадлежит ООО "Автодор-Инфраинвест" (100%-процентная "дочка" госкомпании "Автодор"), на 1% - РТИТСу.

ООО "Казань-Телематика" в качестве стратегических партнеров по контракту заявила ООО "СофтТелематика" (на 75% принадлежит НТС), ООО "Рутолл" (в равных долях принадлежит НТС и на 100% принадлежащему Игорю Ротенбергу ООО "Глосав"), ООО "Технологии распознавания" и ООО "ТрансТелеКом" (100%-ная "дочка" ОАО "РЖД").