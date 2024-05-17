Российская RM Rail наладит серийное производство автомобилевоза с китайской Sino-Worlink

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Компания "РМ Рейл" (RM Rail) изготовила опытный образец вагона для перевозки автомобилей по заказу китайской автомобильной компании Sino-Worlink International Supply Chain Management, в мае представит его заказчику, сообщает RM Rail.

Старт сотрудничеству был дан в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо в августе прошлого года. В рамках российско-китайского ЭКСПО, который проходит в Харбине, стороны обсудили следующие этапы сотрудничества по созданию новой модели вагона, говорится в сообщении.

RM Rail планирует серийное производство этого 8-осного автомобилевоза.

Новый вид подвижного состава позволит осуществлять транспортировку возросшего объема перевозок автомобилей компании Sino-Worlink между Китаем и Россией, а также регионами Центральной Азии, считают в российской компании.

"Новый тип вагона, который планируется создать в сотрудничестве с "РМ Рейл", повысит эффективность предлагаемых логистических решений для производителей авто из Китая и увеличит пропускную способность железнодорожных магистралей", - прокомментировала замдиректора группы Sino-Worlink г-жа Жао Хао.

RM Rail контролирует активы по производству грузовых вагонов и литья для подвижного состава в Мордовии и Хакасии.