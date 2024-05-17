Brent подорожала до $83,39 за баррель

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе.

К 17:54 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 12 центов (0,14%), до $83,39 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 13 центов (0,16%), до $79,36 за баррель.

С начала недели международный бенчмарк прибавил 0,8%, североамериканский - 1,5%.

Поддержку котировкам оказывают сильные статданные из Китая.

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста увеличились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков - 5,5%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 7,5%, в горнодобывающем секторе - на 2%.