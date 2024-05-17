Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Brent подорожала до $83,39 за баррель

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе.

К 17:54 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 12 центов (0,14%), до $83,39 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 13 центов (0,16%), до $79,36 за баррель.

С начала недели международный бенчмарк прибавил 0,8%, североамериканский - 1,5%.

Поддержку котировкам оказывают сильные статданные из Китая.

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста увеличились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков - 5,5%.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 7,5%, в горнодобывающем секторе - на 2%.

Brent WTI Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Русал" изучает возможность buyback

"Русал" изучает возможность buyback

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Великобритания ввела санкции против "Восточной стивидорной компании"

Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu

Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });