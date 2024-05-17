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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Подготовлен законопроект, позволяющий удаленное открытие банковских счетов в рамках ЭПР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг подготовил проект закона, который снимает запрет на удаленное открытие банковских счетов физическим лицам в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), документ размещен на едином портале проектов нормативных и правовых актов.

Проект вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ), который на данный момент содержит требование о личном присутствии клиента или его представителя при открытии банковского счета (вклада).

"Проектом (...) предлагается апробировать различные способы идентификации клиентов с использованием средств дистанционного взаимодействия. Для этого законопроектом предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Зампред ЦБ Ольга Полякова в апреле сообщала, что планируется предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках ЭПР до конца текущего года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 26 апреля заявляла, что в рамках эксперимента по видеоидентификации она может быть опробована и для проведения трансграничных платежей.

Закон о возможности установления экспериментальных правовых режимов действует с 28 января 2021 г., его положения позволяют компаниям сократить время и затраты на разработку и внедрение новых технологий, а также снизить юридические риски. Кроме того, можно не соблюдать требования, которые мешают внедрять цифровые инновации. Экспериментальные правовые режимы предполагают применение специальных правил вместо общих, если общие правила существенно затрудняют внедрение цифровых инноваций.

Сейчас в Госдуме обсуждается возможность проведения в рамках ЭПР криптовалютных экспортных расчетов, а также страхование рисков от работы искусственного интеллекта.

Росфинмониторинг
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