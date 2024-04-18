Банк России проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в 2024 году планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима, сообщила на Data Fusion зампред ЦБ Ольга Полякова.

"У нас практически уже готовы изменения в 115-й закон ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - ИФ), буквально вчера мы обсуждали это с Росфинмониторингом, планируем в этом году запустить в рамках экспериментально-правового режима возможность использования видеоидентификации", - сказала она.

"Помимо того, что она предоставляет удобство для клиента и в какой-то мере банка, она обеспечивает также и безопасность. Тогда, когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию дается банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране", - добавила зампред ЦБ.

По ее словам, при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки система удаленной идентификации позволила бы не только выявлять случаи использования банковской карты посторонним лицом, но и предотвращать возможности снятия денежных средств через банкоматы.

Законопроект № 341257-8 об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций на финрынке был внесен в Госдуму в апреле 2023 года. В рамках ЭПР регулятор планировал протестировать в том числе использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности. Документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.