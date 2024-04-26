Банк России может протестировать видеоидентификацию для трансграничных платежей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в рамках эксперимента по видеоидентификации может опробовать ее и для проведения трансграничных платежей, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Видеоидентификация, в том числе и в экспериментальном режиме, может быть опробована и для трансграничных платежей. Мы здесь видим очень большую перспективу, конечно, к этому надо приходить", - сказала она.

Регулятор недавно сообщил о планах запустить пилот по видеоидентификации клиентов банков в рамках экспериментально-правового режима до конца года.

"Видеоидентификация применяется во многих странах, но здесь есть опасения, связанные с информационной безопасностью, с рисками мошенничества, естественно, поэтому нужно это отработать в экспериментальном режиме. Мы сейчас обсуждаем с коллегами, чтобы запустить этот экспериментальный режим, для этого нужны изменения в нормативно-правовую базу", - сказала глава ЦБ.

На прошлой неделе зампред ЦБ Ольга Полякова сообщила, что регулятор обсуждает возможность запуска для банков системы видеоидентификации клиентов в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), регулятор надеется на запуск системы до конца года, для этого также будет необходимо внести поправки в "антиотмывочный" закон.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект № 455930-8 о проведении упрощенной идентификации через поручительство, он был принят в первом чтении в январе. Поправки вносятся в статью 7 п. 1.12 "антиотмывочного" закона, в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина.

Закон о возможности установления экспериментальных правовых режимов действует с 28 января 2021 года, его положения позволяют компаниям сократить время и затраты на разработку и внедрение новых технологий, а также снизить юридические риски. Кроме того, можно не соблюдать требования, которые мешают внедрять цифровые инновации. Экспериментальные правовые режимы предполагают применение специальных правил вместо общих, если общие правила существенно затрудняют внедрение цифровых инноваций.

Сейчас в Госдуме обсуждается возможность проведения в рамках ЭПР криптовалютных экспортных расчетов, а также страхование рисков от работы искусственного интеллекта.