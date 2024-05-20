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В Волгоградской области заморозки повредили 5% посевов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Волгоградская область завершила обследование состояния посевов в районах, где из-за майских заморозков был введен режим ЧС, сообщает пресс-служба региональной администрации. По предварительной оценке, в зоне высокого риска оказались порядка 5% от всей планируемой на 2024 год посевной площади региона, в основном озимые культуры.

Окончательный объем ущерба от заморозков хозяйствам региона установят федеральные эксперты. Пока область направила в федеральный Минсельхоз данные о посевах, находящихся под угрозой гибели из-за майских заморозков.

Общая посевная площадь под урожай 2024 года в Волгоградской области составляет 3,3 млн га.

С 14 мая по результатам обследования посевов специалистами межведомственной группы в 32 районах Волгоградской области введен режим ЧС. Действие режима позволит аграриям получить компенсацию по договорам страхования.

Минсельхоз Волгоградская область
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