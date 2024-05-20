Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

Совет директоров "Русолова" рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русолова" рекомендует не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Русолова" назначено на 24 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 31 мая.

За 2022 год, как и в предыдущие периоды, компания также не выплачивала дивиденды.

"Русолово" входит в холдинг "Селигдар", владеющий 85,12% акций. Еще 9,52% у УК "РФЦ-Капитал" д.у. ЗПИФ комбинированным "Перспективное развитие". Акции "Русолова" обращаются на "Мосбирже".

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.

Селигдар Русолово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Акции "Газпрома" упали к уровню октября 2022 г. на новостях о дивидендах

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

Путин провел совещание по ТЭК

Путин разрешил сделки с акциями россошанских "Минудобрений"

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });