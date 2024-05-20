Совет директоров "Русолова" рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русолова" рекомендует не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Русолова" назначено на 24 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 31 мая.

За 2022 год, как и в предыдущие периоды, компания также не выплачивала дивиденды.

"Русолово" входит в холдинг "Селигдар", владеющий 85,12% акций. Еще 9,52% у УК "РФЦ-Капитал" д.у. ЗПИФ комбинированным "Перспективное развитие". Акции "Русолова" обращаются на "Мосбирже".

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.